«ГАЗЭКС» оштрафовали на 1 млн руб. за срыв газификации в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Свердловской области оштрафовала АО «ГАЗЭКС» на 1 млн руб. за срыв газификации жилых домов в Свердловской области, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «ГАЗЭКС» Фото: Пресс-служба АО «ГАЗЭКС»

В ходе проверки ведомство установило, что между АО «ГАЗЭКС» и жителями Свердловской области были заключены договоры о подключении домов к газовым сетям. По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, по состоянию на август 2025 года организация не выполнила обязательства по подключению более 1,5 тыс. жилых домов к газовым сетям.

В связи с нарушением прав граждан прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)).

После вмешательства надзорного органа АО «ГАЗЭКС» подключила к газу более 1 тыс. домовладений. Соблюдение прав граждан при догазификации остается на контроле прокуратуры.

Полина Бабинцева