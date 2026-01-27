Нарушения при применении пестицидов выявлены в Нижегородской области

Россельхознадзор возбудил административное дело из-за нарушений при применении пестицидов и агрохимикатов нижегородским АО «Тепелево». По данным надзорного ведомства, поводом для возбуждения дела стали результаты внеплановой выездной проверки в ноябре прошлого года.

АО «Тепелево» превысило нормы применения при химической обработке посевов ярового рапса на шести земельных участках в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.

Кроме того, предприятие при обработке посевов агрохимикатами и пестицидами должно было через СМИ известить об этом жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ обрабатываемых полей. Это, в частности, необходимо для того, чтобы изолировать пчел на пасеках. АО «Тепелево» неоднократно нарушало это требование.

Андрей Репин