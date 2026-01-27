Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:24

Пермский фотограф не смог отменить приговор за госизмену

Верховный суд РФ оставил в силе приговор пермскому фотографу Григорию Скворцову. Об этом сообщает Properm.ru. 26 июня 2025 года Пермский краевой суд признал господина Скворцова виновным в государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Григорий Скворцов

Григорий Скворцов

Григорий Скворцов

По версии следствия, господин Скворцов передал американскому журналисту рассекреченные архивные документы, купленные у автора книги про московские бункеры. Процесс по делу проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

В настоящее время господин Скворцов отбывает наказание в исправительной колонии №5 города Коряжма Архангельской области.