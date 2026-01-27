Yota: Свердловская область вошла в топ-15 регионов по интересу к нейросетям

Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по интересу к агрегаторам нейросетевого контента, где собраны различные модели искусственного интеллекта. Согласно аналитике оператора Yota, за прошлый год активность пользователей таких платформ выросла в 2,5 раза — пик был зафиксирован в конце лета и в сентябре.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Агрегаторы позволяют использовать несколько моделей ИИ без регистрации в каждой из них, что упрощает создание контента для работы, учебы и творчества. В Екатеринбурге наиболее популярны higgsfield.ai (30%), lmarena.ai (24%) и syntx.ai (21%). Количество пользователей агрегаторов увеличилось на 21% за год. Сейчас Екатеринбург входит в список из 15 городов, где активнее всего пользуются нейроагрегаторами.

Среди пользователей преобладают мужчины — 54% от общего числа, они генерируют около 64% трафика. Женщины составляют 46% аудитории и обеспечивают 36% трафика. Наиболее активной группой являются люди в возрасте от 26 до 35 лет, которые создают 42% контента и проводят в сервисах больше всего времени. Пользователи от 36 до 45 лет являются второй по активности возрастной категорией, в то время как молодежь 14-20 лет и жители старше 56 лет редко используют такие сервисы — их доля в совокупности составила менее 10%.

Интерес к агрегаторам ИИ подтверждают и другие операторы. По данным «МегаФона», трафик на подобные ресурсы в Свердловской области за год вырос почти в четыре раза. Наиболее востребованными платформами, согласно данным оператора, тоже стали syntx.ai, higgsfield.ai и gptunnel.ru.

Ирина Пичурина