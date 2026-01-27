Средний размер лимита по кредитным картам в Башкирии снизился на 5%

В декабре прошлого года средний размер лимитов по новым кредитным картам в Башкирии составил 93,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он снизился на 4,8%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самый большой средний лимит по кредиткам в регионах России в декабре оказался в Москве (137,7 тыс. руб.), Московской области (118,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (117,9 тыс. руб.).

Сильнее всего верхний предел просел в Приморье (на 21%), Красноярском крае (на 15%) и Саратовской области (на 14,2%). Единственным регионом, где этот показатель за год вырос, оказалась Ростовская область (на 4,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов за год сократился на 8,5% и 6,9% соответственно.

По России средний размер лимитов по новым выданным кредиткам составил 99,1 тыс. руб., за год снизившись на 12,6 тыс. руб.

Майя Иванова