В Москве задерживаются два самолета в Челябинск из-за нелетной погоды

В аэропорту Челябинска 27 января задерживается прилет двух самолетов из Москвы. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Причиной стал сильный снегопад в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным табло, в 13:55 и 15:25 ожидалось прибытие рейсов, которые обслуживает авиакомпания «Аэрофлот». Теперь время прилета изменилось на 14:50 и 15:35 соответственно.

Кроме того, в челябинском аэропорту 27 января на час перенесли вылет самолета в Москву. Рейс «Аэрофлота» на 16:20 теперь запланирован на 17:20.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в Московской области с полуночи 27 января до 12 часов 29 января по местному времени ожидается сильный снегопад, метель и гололедица. Из-за ухудшения погоды в расписании полетов возможны изменения, не исключены также и отмены рейсов.

Ольга Воробьева