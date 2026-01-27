В Москве задерживаются два самолета в Челябинск из-за нелетной погоды
В аэропорту Челябинска 27 января задерживается прилет двух самолетов из Москвы. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Причиной стал сильный снегопад в столице.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным табло, в 13:55 и 15:25 ожидалось прибытие рейсов, которые обслуживает авиакомпания «Аэрофлот». Теперь время прилета изменилось на 14:50 и 15:35 соответственно.
Кроме того, в челябинском аэропорту 27 января на час перенесли вылет самолета в Москву. Рейс «Аэрофлота» на 16:20 теперь запланирован на 17:20.
По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в Московской области с полуночи 27 января до 12 часов 29 января по местному времени ожидается сильный снегопад, метель и гололедица. Из-за ухудшения погоды в расписании полетов возможны изменения, не исключены также и отмены рейсов.