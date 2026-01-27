В Башкирии в конце года вырос спрос на сервисы для домашних животных

В декабре в Башкирии по сравнению с ноябрем вырос интерес к уходу за домашними животными, пришли к выводу в «Avito услуги».

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе сервиса, перед Новым годом владельцы активнее искали решения для присмотра, профессионального груминга и специализированного ухода для своих питомцев на фоне поездок, высокой занятости и сезонных факторов.

Спрос на передержку в домашних условиях увеличился на 89%. Такой формат остается востребованным, так как позволяет питомцам находиться в привычной и спокойной обстановке в отсутствие хозяев. Услуги зооняни стали популярнее на 70%, особенно во время коротких поездок и праздничных дней. Тримминг (выщипывание шерсти у собак вместо стрижки) в декабре заказывали чаще на 43%, а выставочный груминг (уход за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами) — на 32%.

Майя Иванова