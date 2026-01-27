Госсовет Удмуртии предложил принудительно лечить родителей—алкоголиков

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили принудительно лечить родителей от алкогольной зависимости и приостанавливать выплату детских пособий, если законные представители несовершеннолетних злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Эти и ряд других предложений по изменению законодательства были озвучены на аппаратном совещании при председателе республиканского парламента Владимире Невоструеве 26 января. Они направлены в Совет федерации.

«Надо что-то решать в этой ситуации. Фактов немало, когда родитель нигде не работает, двое-трое детей, и каждый день пьяный. А покупает на что? На детские пособия. Я о таких случаях нередко слышу, когда провожу прием граждан. Давайте выйдем с предложением, чтобы деньги эти сохранить для детей, чтобы был отдельный счет, целевой, чтобы не было такого, когда родители выпивают на детские пособия. Вопросов здесь достаточно, ими надо заниматься»,— рассказал спикер Госсовета.

Кроме того, депутаты предлагают ужесточить административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Предложения направлены в Совет федерации.

По словам председателя комиссии Госсовета по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Дербиловой, в Удмуртии детьми в сложной жизненной ситуации занимается Республиканский социально-реабилитационный центр (РСРЦ). У него 10 филиалов в регионе. В них содержатся несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, которые по ряду причин, включая алкоголизм родителей или жестокое обращение, не могут находиться в семье.

На конец 2025 года в РСРЦ находилось 209 детей и подростков, в основном в возрасте 11-14 лет. Всего в том году в филиалы центра поступили 350 несовершеннолетних, из них в семьи вернулось 310. Законных представителей оставшихся 40 детей лишили родительских прав. Большинство из них страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией и отказываются от лечения.