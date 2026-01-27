В Прикамье за год в 3,7 раза выросло использование ИИ-агрегаторов

По данным пресс-службы оператора «Мегафон», в Пермском крае спрос на агрегаторы нейросетей за год вырос в 3,7 раза. Чаще всего жители региона обращались к syntx.ai, higgsfield.ai и gptunnel.ru. Агрегаторы ИИ позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, благодаря чему упрощается генерация контента.

52% от всех пользователей таких сервисов составляют мужчины. Самая активная возрастная категория — от 26 до 35 лет, они создают 38% контента. Вторая по активности группа — от 36 до 45 лет. Доля молодых людей 14–20 лет и старшего поколения 65+ составила 10% в совокупности.

По данным Yota, за 2025 год интерес к ИИ-агрегаторам вырос сразу в 5,8 раза, а пик использования пришелся на начало учебного года в сентябре-октябре. Пермь вошла в топ-15 городов России, где активнее всего пользуются такими сервисами: количество пользователей увеличилось за год на 10%.