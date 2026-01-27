В пермском политехе нашли способ снизить концентрацию опасной пыли при добыче руды на 30%

Ученые пермского политехнического университета предложили новую конструкцию бункера-перегружателя для подземной добычи руды. Как сообщает пресс-служба вуза, результаты испытаний в условиях реального производства показали, что концентрация пыли в атмосфере горной выработки снизилась до 30%.

Одной из угроз для здоровья работников горнодобывающей промышленности является пыль, которая образуется при работе добывающего и транспортирующего оборудования. Ученые оснастили кузов бункера-перегружателя съемным навесом, который изолирует внутреннее пространство и снижает пылеобразование. Руда поступает через специальное загрузочное окно по желобу, а съемная конструкция позволяет легко получить доступ для техобслуживания и ремонта.

Под навесом установлены три датчика, измеряющих уровень руды, чтобы контролировать ее количество. Весь процесс загрузки происходит без вмешательства человека, а исключение ручного контроля заполненности кузова уменьшает простои комбайнового комплекса.