«Ростелеком» инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии Челябинской области

Федеральный «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 45% долей в капитале компании «Эртек» — разработчика отечественной системы класса PMS (Property Management System) для комплексного управления объектами размещения ECVI. Первые проекты по внедрению платформы будут реализованы и в Челябинской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Ранее компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, по которому «Ростелеком» как технологический лидер предоставляет свою инфраструктуру и цифровые сервисы, а «Эртек» — базовое PMS-решение. Таким образом стороны заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России — «Цифровой отель», которая станет драйвером цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков.

«Растущий турпоток в Челябинскую область требует современных решений в сфере гостеприимства. „Цифровой отель“ — это стратегический проект по трансформации рынка, который даст владельцам бизнеса инструмент для создания эталонного сервиса. Мы уже запланировали на Южном Урале несколько внедрений PMS в гостиницах и на базах отдыха», — рассказал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Экосистема «Цифровой отель» объединяет отечественные отраслевые решения и передовые технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения — от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами. С ее помощью владельцы гостиничного бизнеса любого масштаба, включая отели, апартаменты и базы отдыха, могут оптимизировать расходы, повысить качество обслуживания гостей и уровень автоматизации процессов. Одним из ключевых элементов экосистемы является PMS-платформа управления отелем, которая интегрируется с цифровыми продуктами «Ростелекома».

