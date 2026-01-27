Первые зимние Игры стран СНГ могут пройти в Казани

Казань рассматривается в качестве возможной площадки для проведения первых зимних Игр стран СНГ, а также Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает ТАСС.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Предложение озвучил министр спорта республики Владимир Леонов на итоговой коллегии Минспорта Татарстана.

По его словам, республика возвращается на международную арену. В связи с этим обсуждаются несколько крупных проектов. Среди них — чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года, юношеские Игры стран ОИС, а также первые зимние Игры стран СНГ.

Кроме того, Казань получила запрос на проведение Всемирных игр кочевников в 2028 году; в этом году игры пройдут в Киргизии.

Анна Кайдалова