Депутаты одобрили снижение аренды земли в проектах комплексного развития территорий в Перми

Сегодня депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании одобрили изменения в расчет платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. «Предлагается установить единый подход к установлению платы за земельные участки в рамках границ КРТ как жилой, так и нежилой застройки»,— сообщил замглавы Перми Алексей Синев. Арендная ставка за землю для жилищного строительства для проектов КРТ будет снижена с 4% до 0,3% от кадастровой стоимости. Для иных видов разрешенного использования земли в границах КРТ — например, при строительстве социальных объектов или транспортной инфраструктуры,— ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости.

Также изменен расчет платы за увеличение участка за счет муниципальной земли. Сейчас за присоединение дополнительной площади при реализации КРТ жилой застройки инвесторы платят 100% ее кадастровой стоимости, а новая формула позволит рассчитывать плату по разнице кадастровой стоимости с коэффициентом 1%, как это уже действует для участков жилой застройки.

Основная цель изменений — развитие социальной инфраструктуры и ускорение темпов расселения аварийного жилья.

Напомним, в рамках механизма КРТ в Прикамье в настоящее время реализуется 49 договоров общей площадью свыше 843 га. На этих территориях планируется построить около 3,4 млн кв. м жилья, а также возвести 52 социальных объекта.