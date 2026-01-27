В Оренбуржье на повышение безопасности движения направили более 1,5 млрд рублей в 2025 году
В прошлом году из средств регионального дорожного фонда выделили более 1,5 млрд руб. на повышение безопасности движения. Об этом сообщает минстрой Оренбургской области.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что в 2025 году оборудовали системами освещения более десяти км региональных дорог. Установлено более 2,5 тыс. новых дорожных знаков, более 2,6 тыс. сигнальных столбиков, 22 остановочных павильона, почти 22 тыс. пог. м барьерного и свыше 2,4 тыс. пог. м пешеходного ограждения. На проезжую часть нанесли более 111 тыс. м дорожной разметки.
«Задача — снизить риск дорожно-транспортных происшествий на участках региональных и межмуниципальных трасс, проходящих через города и поселки», — уточняют в министерстве.