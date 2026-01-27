В Оренбуржье на повышение безопасности движения направили более 1,5 млрд рублей в 2025 году

В прошлом году из средств регионального дорожного фонда выделили более 1,5 млрд руб. на повышение безопасности движения. Об этом сообщает минстрой Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в 2025 году оборудовали системами освещения более десяти км региональных дорог. Установлено более 2,5 тыс. новых дорожных знаков, более 2,6 тыс. сигнальных столбиков, 22 остановочных павильона, почти 22 тыс. пог. м барьерного и свыше 2,4 тыс. пог. м пешеходного ограждения. На проезжую часть нанесли более 111 тыс. м дорожной разметки.

«Задача — снизить риск дорожно-транспортных происшествий на участках региональных и межмуниципальных трасс, проходящих через города и поселки», — уточняют в министерстве.

Руфия Кутляева