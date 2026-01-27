Константина Богомолова увидели в роли «нарушителя»

Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. В открытом письме министру культуры Ольге Любимовой они заявили, что это «категорически нарушает традиции преемственности» учебного заведения. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

23 января министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила о назначении театрального режиссера Константина Богомолова на пост нового ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий приказ был подписан на следующий день, однако это решение вызвало протест среди выпускников вуза. И уже 26-го числа они начали распространять открытое письмо с призывом выбрать новую кандидатуру. Особенно авторы подчеркивали, что, в отличие от Богомолова, предыдущие ректоры — Олег Табаков, Анатолий Смелянский, Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами». Такое особое внимание к «традиции преемственности» есть и в других вузах, напомнил театральный критик Глеб Ситковский: «За последние полвека ректорами здесь были Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский, Игорь Золотовицкий. При этом Анатолий Смелянский не заканчивал Школу-студию МХАТ. Он критик, но долгие годы работал с Ефремовым по литературной части, то есть имел непосредственное отношение ко МХАТу. Константин Юрьевич закончил ГИТИС, и это совершенно другая школа. Эти вещи имеют значение. Это касается не только Школы-студии МХАТ, но и Щукинского училища, которое связано с театром Вахтангова; и Щепкинского, в котором блюдутся традиции Малого театра; и ГИТИСа».

Письмо поддержали известные выпускники, включая Юлию Меньшову, Антона Шагина, Варвару Шмыкову и Марка Богатырёва. Артисты выложили копию письма их страницах в социальных сетях. Однако комментировать ситуацию в беседе с “Ъ FM” отказались. При этом в пресс-службе МХАТа подчеркнули, что инициатива исходит именно от выпускников, а не от нынешних студентов или сотрудников. По мнению театрального критика Нелли Ончуровой, выступать в качестве последователя Станиславского Константину Богомолову невозможно: «Я тоже против этой кандидатуры, настолько она скандальная. Меня это просто страшит. Это как запустить капитана из бывших разбойников на утлую лодочку в бушующем море. Именно ею является театр, который швыряет во все стороны. Да, он талантлив, но произвол — страшное слово, а оно очень применимо к Богомолову. Повторяется по спирали период бурь и натиска 1920-х годов. Хулиганство и искусство — вещи несовместные. У Богомолова очень много таких хулиганских выходок».

Впрочем, делать какие-то выводы о Богомолове как руководителе вуза пока рано, считает ректор Григорий Заславский, который сам столкнулся с похожими претензиями в 2016 году: «Письмо написано малограмотными людьми. У любого официального документа есть формат. Здесь такое впечатление, что это писал кто-то из-за границы. А самое главное — он анонимен. Государственные учреждения обязаны рассматривать различные обращения, но реакция в их отношении куда менее внимательная и серьезная, чем к любому письму, которое подписал бы хотя бы один человек. Я лично все примерно то же самое пережил, когда пришел в ГИТИС. Людей сначала судят по одежке, а потом все-таки по делам. А вот это предубеждение — нехорошо. Можно ли вообще быть этически безупречным руководителем? Да ты каждый день обижаешь людей».

Сам Константин Богомолов отметил, что продолжит параллельно руководить Театром на Малой Бронной, который возглавляет с 2019 года.

Ангелина Зотина