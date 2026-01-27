Минимущества готовится к кадастровой оценке нижегородской недвижимости

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области решило провести в 2027 году государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест, расположенных на территории региона. Кадастровая оценка будет проведена одновременно в отношении всех учтенных во ФГИС ЕГРН объектов недвижимости, сообщается на сайте министерства.

В связи с этим орган власти объявил о приеме до 1 января 2027 года документов с характеристиками объектов недвижимости. Их владельцы вправе подать декларации установленного образца в бумажной форме или в электронном виде в ГБУ «Кадастровая оценка».

Иван Сергеев