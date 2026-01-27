Первый полет сверхлегкой ракеты «Иркут» отсрочили до 2030 года

Запустить ракету-носитель сверхлегкого класса «Иркут» с космодрома Плесецк планируют после 2030 года. Это следует из презентации замглавы «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

Презентацию показали на заседании Академических чтений по космонавтике. Из нее следует, что новая сверхлегкая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки, передает ТАСС.

Первые изображения разрабатываемой ракеты-носителя были опубликованы в 2021 году. Тогда предполагалось, что ее пуск состоится в 2024 году. Ракету планировали изготовить в двух вариантах: одноразовом и многоразовом (массой 23,6 и 25 т).