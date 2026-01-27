Наемнику ВСУ из Финляндии заочно дали 14 лет за бои в ДНР

Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве гражданина Финляндии Харри Вайсянена. Его заочно приговорили к 14 годам строгого режима. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие установило, что в августе 2022 года мужчина приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. Он прошел военную подготовку и получил обмундирование. Вайсянен участвовал в боях в ДНР вплоть до осени 2022 года.

За свои услуги наемнику заплатили более 170 тыс. руб. Суд объявил осужденного в международный розыск, его заочно арестовали.

Никита Черненко