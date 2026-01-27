В Ярославле полиция задержала четырех подозреваемых в организации притона

В Ярославле полиция задержала четверых человек, которых подозревают в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники управления уголовного розыска выявили, что в одной из квартир дома на улице Калинина организован притон для занятия проституцией. Полиция задержала предполагаемых организатора и администратора (женщин), а также «помощников» (мужчин).

«Указанные граждане размещали в сети "Интернет" объявления об оказании услуг интимного характера, осуществляли подбор и доставку "жриц любви" по адресам, указанных клиентами, "работали" на съемных квартирах»,— сообщили в УМВД.

Полиция изъяла деньги, документы, телефоны и блокноты с записями. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).