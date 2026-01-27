Работникам IT-компании из Марий Эл выплатили 34,7 млн задолженности
Компания ООО «Омега-Софт» из Йошкар-Олы нарушала сроки выплаты заработной платы работникам. Общая сумма задолженности составила 34,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По результатам проверки прокуратура внесла представление руководству организации из-за задолженности перед 58 работниками. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью выплачена.
ООО «Омега-Софт» из Йошкар-Олы занимается разработкой программного обеспечения.