Компания ООО «Омега-Софт» из Йошкар-Олы нарушала сроки выплаты заработной платы работникам. Общая сумма задолженности составила 34,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Работникам IT-компании из Марий Эл выплатили 34,7 млн задолженности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Работникам IT-компании из Марий Эл выплатили 34,7 млн задолженности

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководству организации из-за задолженности перед 58 работниками. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью выплачена.

ООО «Омега-Софт» из Йошкар-Олы занимается разработкой программного обеспечения.

Анна Кайдалова