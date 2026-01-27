В Магнитогорске объявлен карантин по бешенству

Очаг бешенства выявили в Магнитогорске. В связи с этим на территории, прилегающей к нему объявлен карантин, сообщает пресс-служба администрации города.

Заболевшее животное выявили на улице Электросети, 2. По данным «2ГИС», по адресу расположено административное здание и спортивная мотошкола «Динамо». Карантин действует в радиусе 2 км от нее.

На территории запрещено проводить ярмарки и выставки с животными, а также вывозить или отлавливать восприимчивых к бешенству животных.

Ольга Воробьева