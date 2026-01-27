Зарубежные СМИ: Как продвигается урегулирование конфликта в секторе Газа?

Израиль готов приступить ко второму этапу мирного плана в Газе. Он предусматривает разоружение «Хамаса» и создание переходной палестинской администрации. Также подразумевается восстановление региона, но об этом речи пока не идет, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Обязательным условием перехода в новую фазу Иерусалим называл возвращение всех заложников, как живых, так и погибших. Последнюю жертву не могли найти с октября. Наконец, 26 января тело старшего сержанта Рана Гвили передали израильской стороне. Как будут дальше развиваться события в регионе, обсуждают в СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ран Гвили погиб 7 октября 2023-го, когда боевики «Хамаса» напали на гостей фестиваля в кибуце на юге Израиля. Мужчине было 24 года. По данным ЦАХАЛа, тело вывезли на территорию Газы. Звание старшего сержанта он получил уже посмертно. Останки полицейского находились в секторе 844 дня, их должны были передать Израилю вместе с другими жертвами еще в октябре 2025-го, когда было подписано мирное соглашение. Тогда ЦАХАЛ получил 20 живых заложников и тела 27 израильтян и иностранцев. Но в списках оставался один человек — Гвили. Возвращение всех до единого было непременным условием Израиля для прекращения первой стадии мирного договора, напоминает Reuters.

Искать последнего заложника пришлось силами израильских военных, помогали Египет, Катар и Турция. Сами члены «Хамаса» проявили усердие и выполнили все взятые на себя обязательства, отметил Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он отметил заслуги Вашингтона, написав: «Поздравляю мою великолепную команду чемпионов!» CNN пишет, что впервые с 2014 года в сектора Газа нет ни одного израильского заложника.

Теперь Израиль должен полностью выполнить все условия соглашения о прекращении огня «без каких-либо сокращений или задержек», заявили в группировке. The Jerusalem Post напоминает, что на второй стадии две основные цели: разоружение «Хамаса» и отстранение его членов от власти в секторе Газа. Они управляют этой территорией почти 20 лет.

Канцелярия Нетаньяху также заявляла, что после возвращения тела Рана Гвили Израиль откроет контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Газой и Египтом. Палестинцы считают его жизненно важной связью с миром. Пункт был закрыт с мая 2024-го, с перерывами в несколько дней в начале 2025 года, напоминает Politico. По информации издания, палестинцы надеются, что им, наконец, разрешат поездки в Газу и выезд из сектора, а также эвакуацию тех, кто нуждается в медицинской помощи. Они также призывают посредников и США оказать давление на Израиль, чтобы ЦАХАЛ пропустил гуманитарную помощь и автоколонны со всем необходимым внутрь анклава. Однако Иерусалим уже пояснил, что пункт «Рафах» откроется только для пешеходов, а не для коммерческих товаров или гуманитарных грузов. В заявлении также подчеркивается, что КПП будет подлежать полному израильскому контролю. При этом когда он откроется, неясно.