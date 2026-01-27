В бюджет Татарстана в 2026 году ожидается поступление 92,9 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федеральных фондов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 Татарстан получит 93 млрд межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В 2026 Татарстан получит 93 млрд межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из этой суммы 79,9 млрд руб. составят субсидии, 9,1 млрд руб. — субвенции, 3,9 млрд руб. — иные межбюджетные трансферты, а поступления из федеральных фондов ожидаются в размере 5 млн руб.

На 2027 год предусмотрены трансферты в объеме 95 млрд руб., а на 2028 год — 103,5 млрд руб.

Анна Кайдалова