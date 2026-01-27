Матч СКА и «Локомотива» в Санкт-Петербурге начнется в 19:44

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» 27 января начнется в 19:44. Игра будет посвящена дню снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили команды в своих соцсетях.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня нас ждет матч в Санкт-Петербурге. Он посвящен важной дате — дню снятия блокады Ленинграда — и символично стартует в 19:44»,— говорится в сообщении ХК «Локомотив».

Сегодня, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.

Алла Чижова