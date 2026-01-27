Уголовное дело возбудили из-за гибели человека на плавкране в Нижнем Новгороде

В Центральном МСУТ СК России возбуждено уголовное дело из-за гибели крановщика во время пожара в Сибирском затоне под Нижним Новгородом. Как писал «Ъ-Приволжье», пожар на плавкране произошел в декабре 2025 года.

Пожар на полавкране в Сибрском затоне

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным следователей, на плавкране, стоявшем на площадке ООО «Борская судоремонтная компания», шли работы по консервации трюмных люков на палубе.

Из-за нарушения правил безопасности произошло возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами. Выполнявший работы на объекте крановщик погиб.

По данным Госинспекции по труду, кран принадлежит московскому ООО «Экофлот».

Андрей Репин