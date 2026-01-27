Правительство РФ утвердило создание подстанций и ЛЭП для новосибирского ПЛП

В схему территориального планирования России в области энергетики включены восемь новых объектов. В их числе строительство линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском, следует из постановления правительства РФ от 23 января.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В схему включено строительство линий электропередачи и подстанций на территории ПЛП Новосибирской области, необходимых для развития объектов инфраструктуры этой индустриальной площадки»,— говорится в сообщении федерального правительства о внесении изменений в схему. Инвестиционные проекты по строительству энергообъектов Министерство энергетики РФ отобрало по результатам конкурса, состоявшегося в 2025 году.

ПЛП Новосибирской области площадью более 1 тыс. га является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Находится под управлением принадлежащего региону АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”».

Валерий Лавский