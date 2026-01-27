Кир Стармер высмеял Макрона за ношение солнцезащитных очков

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона. Он пришел на политическое ток-шоу в Лондоне в солнцезащитных очках и поприветствовал публику на французском, сказав «бонжур». Этот фрагмент с шоу премьер Британии затем выложил у себя в TikTok.

На прошлой неделе господин Макрон был на совещании в Елисейском дворце в солнцезащитных очках «из-за небольших проблем с глазом». На форуме в Давосе президент Франции также выступал в очках, схожих с теми, в которых снимался Том Круз в боевике «Лучший стрелок» (Top Gun, 1986). После приветствия на французском премьер произнес «talk to me, Goose» («поговори со мной, Гусь») — фразу, с которой в фильме герой Тома Круза обращается к штурману.

Сэр Кир заявил ведущему шоу, что подумает над тем, чтобы всегда появляться в солнцезащитных очках на различных саммитах. Но тут же снял их, объяснив, что не может без своих обычных очков и тогда никого не увидит во время выступлений в парламенте.

Кирилл Сарханянц