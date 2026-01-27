The Telegraph: Китай годами прослушивал советников премьер-министров Британии

Китай в течение нескольких лет прослушивал мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании, пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники. Публикация в газете появилась накануне визита премьер-министра сэра Кира Стармера в Пекин.

По данным газеты, спонсируемые Китаем хакеры взломали и прослушивали в период с 2021 по 2024 год телефоны ряда ближайших помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Удалось ли хакерам получить доступ к мобильным устройствам самих премьер-министров Британии, изданию неизвестно.

Источники в разведке США сообщили газете, что Китай продолжает операцию по прослушке высокопоставленных лиц Британии, что повышает вероятность того, что нынешний премьер и его высокопоставленные сотрудники также могли быть скомпрометированы. В ноябре MI5 направила в парламент «предупреждение о шпионаже», в котором говорилось об угрозе со стороны Китая.

Как отмечает The Telegraph, даже если хакерам не удалось прослушать звонки высокопоставленных чиновников Британии, они могли получить доступ к метаданным, по которым можно понять с кем и когда общались официальные лица с Даунинг-стрит.

Кирилл Сарханянц