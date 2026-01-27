Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Завод «Маслов» под Новосибирском будет запущен во второй половине 2026 года

Завод по переработке масличных культур компании «Маслов», который строится на территории Южного промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском, будет запущен позже, чем планировалось — во второй половине 2026 года. Ранее говорилось, что старт производства будет осуществлен весной 2025 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все инженерные коммуникации, которые необходимы для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся», — сообщил журналистам во вторник, 27 января, генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, предприятие разместится на земельном участке площадью около 45 га. Итоговая мощность комплекса составит до 450 тыс. т переработки льна и рапса в год. Общий объем финансирования – 6,5 млрд руб. Завод будет включать пункт приема сырья, элеваторный комплекс, производственные линии отжима и экстракции, склад готовой продукции, административно-хозяйственные и бытовые помещения. Сырье для предприятия инвестор рассчитывает закупать у сельхозпредприятий Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей

Лолита Белова

