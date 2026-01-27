В Татарстане на ремонт газового оборудования в 2026 году выделят 102,4 млн

В Татарстане на ремонт газового оборудования в многоквартирных домах республики в этом году выделят 102,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.

На 2026 год запланирован ремонт внутридомовых систем газоснабжения в 78 многоквартирных домах на 76,2 млн руб. в 19 муниципальных образованиях, а также ремонт вентиляционных каналов и дымоходов в 76 МКД на 26,2 млн руб. в 11 муниципальных образованиях.

Как сообщает первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, в 2025 году в Татарстане были отремонтированы внутридомовые инженерные системы газоснабжения в 90 многоквартирных домах на общую сумму 35,46 млн руб. в 18 муниципальных образованиях.

Также проведен ремонт вентиляционных каналов и дымоходов в 24 МКД на сумму 16,65 млн руб. в четырех муниципалитетах.

Анна Кайдалова