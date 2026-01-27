Самарская дума обратилась в органы из-за высказываний оппозиции о «провале СВО»

Самарская губернская дума подала заявление в правоохранительные органы на представителя Демократической партии России Григория Еремеева, который выступил в областном парламенте и предложил «признать провал СВО».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В конце декабря на заседании областного парламента планировались выступления представителей региональных отделений партий, не представленных в губдуме. Выступления должны были касаться законодательного регулирования социально-экономического развития Самарской области.

Выступить пожелал только член Демократической партии России Григорий Еремеев. Он начал выступление с критики результатов прошедших лет СВО и предложил депутатам «признать вину за провал СВО».

После выступления депутат от «Единой России» и зампредседателя думы Екатерина Кузьмичева предложила депутатам обратиться в органы с просьбой проверить высказывания Григория Еремеева. Кроме того, прозвучало мнение, что выступление является спланированной акцией по дискредитации действующего созыва думы. Кто-то из депутатов выкрикнул предложение проверить представителя Демократической партии России на иноагентство.

Сабрина Самедова