В Челябинской области планируют построить пять пунктов полиции в 2026 году

В 2026 году планируется построить пять быстровозводимых пунктов полиции в муниципалитетах Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объекты должны появиться в Красноармейском, Сосновском, Брединском, Кусинском и Чебаркульском округах.

В прошлом году на Южном Урале построили пять аналогичных модульных пунктов полиции: в Сосновском и Чебаркульском округах, Озерске, Миассе и Курчатовском районе Челябинска. Всего с начала реализации проекта в 2022-м возвели 17 подобных объектов.

Виталина Ярховска