Суд обязал демонтировать подвесные мосты на байкальском острове Ольхон

Ольхонский райсуд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры о демонтаже подвесных мостов на мысе Саган-Хушун острова Ольхон (Байкал) в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в июле 2024-го работниками организации, привлеченными ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на территории объекта культурного наследия «Городище "Саган-Хушун"» проводились строительные земельные работы, в том числе установка подвесных мостов.

«Эти работы в нарушение требований закона не согласовывались с региональной службой по охране объектов культурного наследия, а также проведены в отсутствие предварительных проектных работ, направленных на обеспечение сохранности объекта археологического наследия»,— говорится в сообщении.

Ранее учреждение по требованию ведомства привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) и обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Также было возбуждено уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), расследование которого продолжается.

Александра Стрелкова