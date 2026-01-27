Глава РКК рассказал о сотнях ненайденных жителей Курской области

Несколько сотен пропавших жителей Курской области найти еще не удалось, рассказал председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. Организация, по его словам, направит на их поиск все силы.

«Это сотни людей. Почему я говорю сотни, потому что когда-то это были тысячи, и казалось, что это еще большой объем работы»,— заявил господин Савчук в интервью «РИА Новости».

Глава РКК выразил надежду, что вскоре всех пропавших жителей Курской области найдут. Он также сообщил, что организация регулярно получает запросы от людей, у которых пропали в регионе родственники.

С августа 2024 года, добавил Павел Савчук, специалисты РКК нашли уже 3 тыс. жителей Курской области. «За каждой цифрой стоит жизнь семьи»,— подчеркнул глава организации.