Верховный суд отвязал допуслуги от продажи авто
Что означает решение инстанции
Верховный суд России запретил навязывать дополнительные услуги при продаже автомобиля. Инстанция рассмотрела иск жителя Иркутской области, который оспорил действия автосалона: там рассчитывали взыскать с клиента деньги за отказ от необязательных услуг. Изначально условием оформления кредита было заключение страховки и абонентского договора с партнерами автосалона. После сделки покупатель досрочно погасил заём, но с него потребовали вернуть сумму скидки и проценты. Первая инстанция удовлетворила иск, а апелляция размер взыскания лишь уменьшила.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Зачастую схемы с дополнительным финансовым пакетом являются основным способом салона увеличить прибыль, когда заработать на реальной цене машины не получается, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Дилеры предлагают покупателям различного вида схемы, услуги и дополнительный инструмент, в том числе финансовый, на самом деле не от хорошей жизни, а от того, что в современных условиях можно прожить только на так называемой кумулятивной марже, то есть продаже допоборудования. Многие автопроизводители ставят допоснащение в план партнерам в определенном денежном объеме. Поэтому выстраиваются различные схемы: мы здесь даем возможность сэкономить, но вы оформите, пожалуйста, вот это. В продаже только вот такая машина, в уже определенном оснащении, на ней, например, уже сделан антикор, который нельзя отодрать. Иногда сами покупатели хотят эти допы. Найти определенный компромисс, когда рынок находится в неравновесном состоянии, очень сложно. Сейчас по-прежнему финансовые инструменты пытаются запихнуть, потому что и страховые компании, и банки подталкивают дилеров: если вы продадите столько-то кредитов, то получите определенный бонус. А в итоге покупатель, как правило, платит больше, чем мог бы потратить, если бы ему подобные услуги, мягко скажем, не предлагали».
После определения Верховного суда нижестоящие инстанции не смогут игнорировать доводы заявителей с навязанными дополнительными услугами, объяснил автоюрист и основатель проекта «Про правила» Сергей Смирнов: «ВС лишь подтвердил те требования, которые прописаны в законе о защите прав потребителей. Там прямо сказано, что ни одна из дополнительных услуг не может быть навязана потребителю при заключении договора, предоставлении скидок и еще чего-то такого. То есть это должно быть прямо предусмотрено в договоре, и клиент должен с этим согласиться. Рассмотрев конкретное дело, Верховный суд дал указание нижестоящим инстанциям при подобном рассмотрении подобных кейсов учитывать, что потребитель не является специалистом. Часто в автосалоне предлагают некий дисконт, дополнительное оборудование, но в договоре мелким шрифтом указывают, что в случае досрочного погашения кредита, отказа от допов, скидка теряется и далее автосалон будет требовать эти деньги. Но это не является законным основанием, в дальнейшем это возможно оспорить. Причем это касается не только договора займа. В случае оказания помощи на дорогах, если вдруг автосалон требует компенсацию за скидку, потребитель может отстоять свои права».
Верховный суд подчеркнул, что навязывание дополнительных договоров и введения покупателя в заблуждение относительно реальной стоимости автомобиля недопустимо.