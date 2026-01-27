Верховный суд отвязал допуслуги от продажи авто

Верховный суд России запретил навязывать дополнительные услуги при продаже автомобиля. Инстанция рассмотрела иск жителя Иркутской области, который оспорил действия автосалона: там рассчитывали взыскать с клиента деньги за отказ от необязательных услуг. Изначально условием оформления кредита было заключение страховки и абонентского договора с партнерами автосалона. После сделки покупатель досрочно погасил заём, но с него потребовали вернуть сумму скидки и проценты. Первая инстанция удовлетворила иск, а апелляция размер взыскания лишь уменьшила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зачастую схемы с дополнительным финансовым пакетом являются основным способом салона увеличить прибыль, когда заработать на реальной цене машины не получается, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Дилеры предлагают покупателям различного вида схемы, услуги и дополнительный инструмент, в том числе финансовый, на самом деле не от хорошей жизни, а от того, что в современных условиях можно прожить только на так называемой кумулятивной марже, то есть продаже допоборудования. Многие автопроизводители ставят допоснащение в план партнерам в определенном денежном объеме. Поэтому выстраиваются различные схемы: мы здесь даем возможность сэкономить, но вы оформите, пожалуйста, вот это. В продаже только вот такая машина, в уже определенном оснащении, на ней, например, уже сделан антикор, который нельзя отодрать. Иногда сами покупатели хотят эти допы. Найти определенный компромисс, когда рынок находится в неравновесном состоянии, очень сложно. Сейчас по-прежнему финансовые инструменты пытаются запихнуть, потому что и страховые компании, и банки подталкивают дилеров: если вы продадите столько-то кредитов, то получите определенный бонус. А в итоге покупатель, как правило, платит больше, чем мог бы потратить, если бы ему подобные услуги, мягко скажем, не предлагали».

После определения Верховного суда нижестоящие инстанции не смогут игнорировать доводы заявителей с навязанными дополнительными услугами, объяснил автоюрист и основатель проекта «Про правила» Сергей Смирнов: «ВС лишь подтвердил те требования, которые прописаны в законе о защите прав потребителей. Там прямо сказано, что ни одна из дополнительных услуг не может быть навязана потребителю при заключении договора, предоставлении скидок и еще чего-то такого. То есть это должно быть прямо предусмотрено в договоре, и клиент должен с этим согласиться. Рассмотрев конкретное дело, Верховный суд дал указание нижестоящим инстанциям при подобном рассмотрении подобных кейсов учитывать, что потребитель не является специалистом. Часто в автосалоне предлагают некий дисконт, дополнительное оборудование, но в договоре мелким шрифтом указывают, что в случае досрочного погашения кредита, отказа от допов, скидка теряется и далее автосалон будет требовать эти деньги. Но это не является законным основанием, в дальнейшем это возможно оспорить. Причем это касается не только договора займа. В случае оказания помощи на дорогах, если вдруг автосалон требует компенсацию за скидку, потребитель может отстоять свои права».

Верховный суд подчеркнул, что навязывание дополнительных договоров и введения покупателя в заблуждение относительно реальной стоимости автомобиля недопустимо.

Станислав Крючков