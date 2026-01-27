Нидерланды начали учения с участием F-35 в гражданском аэропорту Схипхол

Нидерланды начали двухдневные учения с участием четырех истребителей F-35 в международном аэропорту Схипхол, сообщила пресс-служба министерство обороны королевства.

Тренировочные полеты будут выполнять самолет-заправщик и транспортный самолет НАТО. Маневры направлены на отработку действий в условиях возможного конфликта без опоры на военные авиабазы.

«В случае угрозы или конфликта необходимо действовать максимально гибко, чтобы гарантировать нашу готовность к развертыванию»,— заявил командир отряда, подполковник Паскаль Смаал.

Военные подчеркивают, что тренировки требуют сложной координации с гражданскими службами и проходят без влияния на авиасообщение. Для пассажиров процесс остается незаметным, хотя в окрестностях аэропорта может быть слышен шум боевых самолетов. Администрация Схипхола уточнила, что размещение военной авиации носит временный характер.

Заместитель командующего ВВС, генерал-майор Роберт Аданг отметил, что в кризисной ситуации доступ к собственным аэродромам может отсутствовать, поэтому крупные гражданские аэропорты рассматриваются как важные логистические узлы.