В Москве мужчина пытался зарезать жену и сына

Москвич в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом жену и 14-летнего сына. Они госпитализированы, мужчина задержан, сообщила столичная прокуратура.

Инцидент случился вечером 26 января в жилом доме в Линейном проезде. Пострадавшие сумели сбежать из квартиры и спрятаться в соседней. 43-летнему мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). По данным Telegram-канала 112, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, у ребенка — поверхностные колотые раны.