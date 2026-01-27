Гражданину Камеруна отказали в продлении временного убежища в Екатеринбурге
ГУ МВД России по Свердловской области отказало гражданину Камеруна Экве Эрику Асохе в продлении временного убежища, сообщили в пресс-службе судов региона. Он попытался оспорить отказ в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, который признал его законным 24 октября. Решение также было оставлено без изменений Свердловским областным судом после рассмотрения апелляции, поданной камерунцем.
Суд установил, что африканец прибыл в Россию в 2019 году по визе и несколько раз обращался за предоставлением и продлением ему временного убежища. По гуманным соображениям в последний раз его продлевали на год — до 27 апреля 2025 года для урегулирования правового статуса. Через месяц, 28 марта, господин Экве снова обратился с заявлением в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, но получил отказ.
В опросном листе камерунец заявил, что на данный момент не трудоустроен. При этом он имеет активную политическую позицию: господин Экве аписал книгу в поддержку английского Камеруна, в которой подробно разобрал политическую обстановку в стране и недочеты правления президента. Он планировал отдать книгу в печать и самостоятельно распространить ее по всем странам мира, где живут камерунцы. Этим он пытался обосновать продление временного убежища на территории России. Согласно решению суда, Экве Эрик Асох не представил объективных и убедительных доказательств, поэтому в удовлетворении административного иска камерунцу было отказано. Также суд учел, что его родители продолжают жить в Камеруне.
Судебная коллегия облсуда особо подчеркнула, что режим временного убежища не может рассматриваться как способ легализации длительного пребывания в РФ после истечения законных оснований для нахождения в стране, а решение миграционных органов не нарушает прав заявителя.