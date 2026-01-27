Гражданину Камеруна отказали в продлении временного убежища в Екатеринбурге

ГУ МВД России по Свердловской области отказало гражданину Камеруна Экве Эрику Асохе в продлении временного убежища, сообщили в пресс-службе судов региона. Он попытался оспорить отказ в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, который признал его законным 24 октября. Решение также было оставлено без изменений Свердловским областным судом после рассмотрения апелляции, поданной камерунцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что африканец прибыл в Россию в 2019 году по визе и несколько раз обращался за предоставлением и продлением ему временного убежища. По гуманным соображениям в последний раз его продлевали на год — до 27 апреля 2025 года для урегулирования правового статуса. Через месяц, 28 марта, господин Экве снова обратился с заявлением в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, но получил отказ.

В опросном листе камерунец заявил, что на данный момент не трудоустроен. При этом он имеет активную политическую позицию: господин Экве аписал книгу в поддержку английского Камеруна, в которой подробно разобрал политическую обстановку в стране и недочеты правления президента. Он планировал отдать книгу в печать и самостоятельно распространить ее по всем странам мира, где живут камерунцы. Этим он пытался обосновать продление временного убежища на территории России. Согласно решению суда, Экве Эрик Асох не представил объективных и убедительных доказательств, поэтому в удовлетворении административного иска камерунцу было отказано. Также суд учел, что его родители продолжают жить в Камеруне.

Судебная коллегия облсуда особо подчеркнула, что режим временного убежища не может рассматриваться как способ легализации длительного пребывания в РФ после истечения законных оснований для нахождения в стране, а решение миграционных органов не нарушает прав заявителя.

Ирина Пичурина