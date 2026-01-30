Дело № 2025

В Башкирии в 2025 году были возбуждены уголовные дела, в которых фигурировали и высокопоставленные чиновники, и руководители государственных предприятий, и крупные бизнесмены. Некоторым из них в прошлом году были вынесены приговоры. Самые резонансные уголовные дела и результаты судебных баталий — в обзоре «G-Итоги года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев был приговорен к 13-ти годам лишения свободы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев был приговорен к 13-ти годам лишения свободы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Приговор дороже денег

Рустем Афзалов

В мае 2025 года бывший министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалова (с апреля 2024 года гендиректор принадлежащего республике АО «Региональный фонд») был оправдан в Верховном суде Башкирии. Рустему Афзалову и первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову инкриминировали по два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при ремонте дорог в республике. Как утверждали в СКР, работы были выполнены некачественно. Годом ранее Сибайский городской суд приговорил господ Афзалова и Жулькова к штрафу в размере зарплаты за восемь месяцев, но позднее ВС Башкирии признал Виктора Жулькова невиновным. Аналогичного решение Рустему Афзалову пришлось немного подождать: оправдательный приговор он услышал после того, как кассационный суд в Самаре вернул его дело на пересмотр в Башкирию.

Александр Булушев и Руслан Гарипов

В феврале Кировский райсуд Уфы признал бывшего министра транспорта республики Александра Булушева и заместителя руководителя минтранса Руслана Гарипова виновными в превышении должностных полномочий. Александра Булушева суд приговорил к трем годам колонии общего режима, а его бывшего заместителя — к двум годам условно.

По версии следствия, весной 2022 года глава Башкирии распорядился организовать перелет правительственной делегации из Уфы в Волгоград и в Узбекистан. Из-за цейтнота министр, как утверждает следствие, предложил Руслану Гарипову найти частного подрядчика. Им стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер», с которым минтранс подписал договор задним числом. Общую сумму ущерба бюджету республики оценили в 34,5 млн руб. Осужденные вину не признали. Летом Руслан Гарипов ушел с должности заместителя министра. Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений.

Руслан Казыханов

В марте Кировский райсуд Уфы признал виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) экс-гендиректора АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» Руслана Казыханова. Приговор — четыре года колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции снизил срок до трех лет и десяти месяцев. Суд установил, что с сентября по декабрь 2022 года Руслан Казыханов заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета. По версии следствия, полученные более 18 млн руб. осужденный похитил. Суд взыскал с господина Казыханова эту сумму. В сентябре суд апелляционной инстанции снизил срок до трех лет и десяти месяцев.

Рауф Нугуманов, Александр Компанченко, Артур Хазигалеев

В марте Кировский райсуд Уфы признал бывшего директора торгового дома «Башспирт» Александра Компанченко, экс-гендиректора АО «Башспирт» Рауфа Нугуманова и предпринимателя Артура Хазигалеева виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев были приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

По версии следствия, осужденные заключили несколько сделок на невыгодных для «Башспирта» условиях: в части аренды торговых и складских помещений, и продажи недвижимости торгового дома с последующей арендой у нового владельца.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для Артура Хазигалеева и Рауфа Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений. В конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство гособвинения, отменил приговоры и вернул уголовное дело на дорасследование. В СКР заявили, что передадут дело на новое рассмотрение в суд в первом квартале этого года.

Мансаф Низакаев

В марте Верховный суд Башкирии отменил приговор бывшему директору ГКУ «Транспортная дирекция РБ» 39-летнему Мансафу Низакаеву (руководил предприятием с июля 2023 года по июль 2024 года). Дело было направлено на новое рассмотрение.

Господин Низакаев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он требовал от компании-подрядчика Восточного выезда из Уфы в безвозмездное пользование автомобиль премиум-класса, а также оплату билетов для себя и членов семьи для отдыха в Анталии. На аренду автомобиля подрядчик потратил 1,5 млн руб., а на покупку билетов — 159 тыс. руб. Позднее статья обвинения была переквалифицирована в суде на превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Подсудимого приговорили к полутора годам колонии-поселения.

Яна Гайдук

В июле Кировский райсуд Уфы приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего председателя государственного комитета Башкирии по молодежной политике Яну Гайдук. Ей инкриминировалось превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при переоборудовании памятника архитектуры Дом Костерина на улице Пушкина в Уфе в молодежное пространство «Йэшлек-хаус». По версии следствия, в 2021 году госпожа Гайдук потребовала от подведомственного Республиканского центра волонтерского движения и молодежных инициатив заключить контракт на реконструкцию здания с ООО «Альбит», а работы проводились без разрешения Башкультнаследия.

Кроме лишения свободы, суд первой инстанции назначил ей 2,5 года запрета на госслужбу, а также направил частное постановление в отношении вице-премьера — министра спорта Башкирии Руслана Хабибова за отсутствие надлежащего контроля за курируемым ведомством. В октябре Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Яне Гайдук.

Ильдар Юланов

В сентябре Кировский райсуд Уфы приговорил к реальным срокам лишения свободы троих фигурантов дела о хищении 152,8 млн руб. из АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике). Гендиректор компании Ильдар Юланов получил девять лет колонии. Самое суровое наказание назначено бенефициару компании «Киви» (субподрядчик «Башкиравтодора») Иреку Шарипову — ему предстоит отбыть 15,5 лет в колонии строгого режима. Его подчиненный Ринат Мардисламов, главный инженер ООО «Баштранслогистик» (входит в группу «Киви») отделался четырьмя годами лишения свободы. Подсудимые обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение полагало, что они по подложным документам похитили 152,8 млн руб., выделенных «Башкиравтодору» на реконструкцию трассы Бирск – Тастуба – Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Иреку Шарипову также вменялась легализация похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и дача взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Гособвинение просило приговорить Ильдара Юланова к десяти годам лишения свободы, Рината Мардисламова — к четырем с половиной, а Ирека Шарипова — к 17-ти годам.

Игорь Миронов

В октябре Стерлитамакский городской суд приговорил бывшего главу администрации Салавата Игоря Миронова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Гособвинение просило приговорить Игоря Миронова к шести годам лишения свободы. Как было установлено в суде, господин Миронов без проведения конкурса «обеспечил заключение» концессионного соглашения между мэрией Салавата и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). В 2020 году АСТ были переданы в аренду на 50 лет городские электрические сети, которые ранее были в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Инвестор обязался вложить в их модернизацию 645 млн руб. Арбитражные суды трех инстанций не нашли нарушений при заключении концессионного соглашения.

Рустэм Шамсутдинов

Салаватский городской суд в ноябре вынес приговор экс-главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову. Он был признан виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 20,3 млн руб. и запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления восемь лет.

Как было установлено в суде, в 2018 году глава района через своего знакомого предложил руководителю ООО «Строительная компания "Евродом"» за взятку содействовать в незаконном предоставлении трех земельных участков в Мелеузе в аренду под застройку многоквартирными домами. В качестве вознаграждения глава района потребовал три однокомнатные квартиры в домах, которые планировалось построить. Рустэм Шамсутдинов обеспечил победу фирмы в аукционе, а застройщик в 2020–2022 годах передал ему квартиры общей рыночной стоимостью более 4 млн руб. Жилье было оформлено на родственников подсудимого.

Алан Марзаев

В предпоследний месяц года в Ленинском районном суде Уфы огласили приговор экс-заместителю председателя правительства Башкирии Алану Маразеву. Он был признан виновным в вымогательстве и получении взяток у руководства дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». По мнению следствия, господин Марзаев требовал от бенефициара компании Марата Латыпова и гендиректора компании Дмитрия Гилимьянова по 10% за каждый госконтракт на ремонт и строительство дорог в республике. Из возможных 56 млн руб. Алан Марзаев, по мнению обвинения, успел получить 37 млн руб. По приговору суда господин Марзаев может провести в колонии строгого режима 13 лет. Кроме того, ему запретили в течение 12-ти лет занимать должности на госслужбе. Также суд оштрафовал бывшего вице-премьера на 561,3 млн руб. и взыскал 37 млн руб. — сумму, эквивалентную полученной взятке. Также суд лишил Алана Марзаева почетных званий Заслуженного строителя и Заслуженного экономиста Башкирии, медали «За трудовую доблесть» и ордена Салавата Юлаева и конфисковал земельный участок и дачу в селе Каракуль Кармаскалинского района, принадлежащие водителю господина Марзаева. Сам господин Марзаев вину не признает и намерен обжаловать приговор.

Инна Иксанова

В декабре Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего руководителя Управления капстроительства Башкирии Инну Иксанову к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновница купила у уфимской компании «Медлэнд» десять УЗИ-аппаратов общей стоимостью более 57 млн руб., которые были контрафактными и создающими «потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан при его эксплуатации». Оборудование так и не было введено в эксплуатацию. Гособвинение просило приговорить Инну Иксанову к семи годам лишения свободы.

Расследование ведут…

Вильдан Яруллин и Гульнара Юрина

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина задержали в конце мая 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он заключил договоры с директором АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» Гульнарой Юриной на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». Следствие полагает, что его действия причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб.

Задержанную позднее Гульнару Юрину обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при организации конкурса «Время героев». По версии следствия, в 2023 году Гульнара Юрина без торгов заключила с ГКЗ «Башкортостан» госконтракт на подготовку площадки для проведения конкурса патриотической песни. Сумма контракта превысила 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги. Следствие полагает, что предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

Артур Идельбаев, Руслан Юнусов и Ильнур Куватов

В конце июля Советский райсуд Уфы арестовал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

Раиф Абдрахимов

В августе был арестован генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов. Ему инкриминируется растрата. По версии следствия, господин Абдрахимов, вступив в должность в августе 2022 года, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Ранее эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» понес убытки в размере более 103 млн руб., перечисленных арендодателям.

Альберт Таймасов и Олег Воробьев

В октябре бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района Альберт Таймасов и глава администрации Мелеуза Олег Воробьев были обвинены в посредничестве в передаче взятки в крупном размере. По данным СКР, на одной из остановок общественного транспорта в Мелеузе был установлен цветочный павильон. Предпринимательница, которая им владела, не смогла участвовать в конкурсе на право аренды участка под строением, но ее супруг попросил Олега Воробьева поспособствовать в получении прав на участок. Сити-менеджер Мелеуза сообщил об этом Альберту Таймасову. Затем обвиняемые «пообещали свою помощь в посредничестве в передаче взятки для решения вопроса», а взамен потребовали 200 тыс. руб., полагают в СКР. n

Булат Баширов