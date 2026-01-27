Снегопад накрывает Москву

Аэропорт Шереметьево снял временные ограничения, которые были введены из-за метели. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у перевозчиков и в службах авиагавани. На этом фоне другие московские аэропорты заявили о штатной работе, в частности, «Победа» перевела 15 рейсов во Внуково. Правда, время вылета может быть увеличено. В Домодедово также отметили, что аэропорт работает в обычном режиме, хотя возможны небольшие задержки из-за расчистки полос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При этом, по словам слушателя “Ъ FM” Дмитрия, самолет которого утром приземлился в Шереметьево, службы в этот раз действуют быстро и без сбоев: «Я летел рейсом из Казани на 6:50. Лайнер вылетел по расписанию. Приземлились, в общем-то, тоже вовремя. В 8:45 нам уже рукав подали. Взлетно-посадочная полоса была чистая, но в целом снега очень много на летном поле. Да, техника работает очень активно, но и снегопад интенсивный, они не успевают полностью убрать и вывезти снег. На выезде из аэропорта были большие пробки, я практически сразу уехал на "Аэроэкспрессе"».

Между тем пробки в столице достигли 9 баллов. По прогнозам синоптиков, только за вторник, 27 января, в городе выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы подрастут на 10-15 см. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности до 29 января. Аварийные бригады, как сообщается, будут дежурить круглосуточно. Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт и не оставлять автомобили вдоль дорог. Так городские службы быстрее расчистят улицы от снега и проведут противогололедную обработку. О ситуации на дорогах рассказала слушательница “Ъ FM” Мария, которая столкнулась с трудностями по пути на работу: «Есть, конечно, проблемы с движением. Дороги у нас не почищены, даже в центре. Кое-где дорожные службы пытаются привести в порядок хотя бы тротуары, но, увы, на МКАДе дорога не почищена, как и на МСД, и на ТТК. Во дворы не заехать, где-то припарковаться, подъехать к автобусным остановкам невозможно, потому что все просто завалено снегом. Причем его не так уж и много выпало. Цены на такси очень высокие. Вместе с тем после полудня обещают вторую снежную волну».

На фоне снегопада тарифы на такси выросли в 3,5 раза. Увеличилось и время подачи автомобиля, и длительность поездки. Проблемы с вызовом такси возникли даже в центре города. Редактор “Ъ FM” Никита Путятин рассказал, что из-за этого опоздал на работу: «Дома я открыл приложение и увидел, что везде пробки, все красное. Понял, что до работы мне будет добраться тяжело. Вышел на улицу, в центре Москвы переулки, тротуары, кое-где даже проезжая часть были не расчищены. Но техника работала, дворники старались. Видно, что у коммунальщиков ресурсов не хватает. Как всегда, решил заказать такси. Обычно я езжу по тарифу "Комфорт" и плачу в среднем 400 руб. Сегодня цена оказалась 600 руб., но проблема возникла с поиском машины. Сначала приложение искало свободное такси где-то три-четыре минуты, а потом показало, что водитель приедет через 15. Я жду-жду, а машина даже не движется в мою сторону. Естественно, я отменил поездку и попробовал заказать ее в приложении другого агрегатора. Там было то же самое. В итоге понял, что лучше добираться на автобусе, еле туда втиснулся, ехали мы очень медленно, особенно к остановкам было тяжело подъезжать. Мало того, что из-за пробок очень трудно перестраиваться, так еще и кое-где сугробы в крайней правой полосе не были расчищены».

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до середины четверга. При этом температура воздуха на какое-то время повысится до -5 градусов. Однако к концу недели вновь придут морозы до -15.

Андрей Дубков, Ульяна Горелова