Почти 60% челябинцев планируют подрабатывать в 2026 году

Больше половины жителей Челябинска (58%) планируют подрабатывать в 2026 году. Почти треть (27%) из них будет делать это регулярно, еще 31% — время от времени, сообщает «Авито Подработка».

Среди горожан самым популярным дополнительным источником дохода на этот год является сборка, комплектовка и сортировка заказов — такой вариант выбрали 19% респондентов. Чуть меньше — 18% опрошенных — предпочитают подрабатывать в сфере маркетинга и рекламы. В топ-10 направлений попали доставка и административная помощь (по 13%), розничная торговля и грузоперевозки (по 12%), бытовые услуги, такси и бьюти-сфера (по 9%), а также строительство и отделочные работы (7%).

Главным преимуществом подработки челябинцы называют гибкий график (40%). Горожанам важно иметь возможность наращивать дополнительный доход (35%) и выбирать локацию самому (29%). Кроме того, среди плюсов респонденты назвали прозрачность либо гарантию оплаты (28%) и простоту разовых задач (28%).

Виталина Ярховска