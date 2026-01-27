Депутат Госдумы предложил создать единого туроператора Башкирии

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев предложил создать туристический кластер в Башкирии. По его словам, поток туристов в Башкирию высокий, но «потенциал у республики гораздо больше». «Нужно формировать крупного башкирского туроператора или кластер, который станет локомотивом индустрии. И уже через него выходить на федеральных коллег, которые будут активно взаимодействовать с вашим регионом, продвигать его на внешнем рынке»,— отметил господин Тарбаев. Он считает, что для этого необходимо «разработать стратегию, переосмыслить нынешние подходы к развитию сферы». По его словам, значение сферы туризма «гораздо шире, чем просто отдых и развлечение» — это развитие территории, занятость населения, повышение количества собираемых налогов и, конечно, имиджевая составляющая,— подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

Предложение поступило на прошедшей 26 января панельной дискуссии «Новые тренды и запросы современного туриста: векторы развития малого и среднего предпринимательства» с участием главы Башкирии Радия Хабирова и заместителя председателя Госдумы России, первого заместителя руководителя фракции «Новые люди» Владислава Даванкова.

Майя Иванова