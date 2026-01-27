Кабмин Башкирии предлагает признать реализованным проект «Кроношпана»

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии предлагает считать реализованным инвестиционный проект ООО «Ультрадизайн» по организации производства ориентировочно-стружечных плит (OSB-плит). Проект распоряжения правительства опубликован для антикорупционной экспертизы.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Ультрадизайн» является правопреемником уфимской компании «Кроношпан ОСБ», которая входила в международный концерн Kronospan. С 2018 года «Ультрадизайн» входит в группу «Ультрадекор ГМХ» (учредители — фирмы из Катара и ОАЭ). С 2015 года принадлежащий компании деревообрабатывающий комплекс в Шакше занимается производством древесно-стружечных плит.

По данным из перечня приоритетных инвестпроектов Башкирии, объем вложений в производство ДСП должен был составить 15,3 млрд руб., ОSB-плит — 15 млрд руб. Кроме того, в 6,16 млрд руб. оценивались затраты на реконструкцию производства OSB-плит.

Согласно документам, которые минэкономразвития выставляло для обсуждений в октябре 2020 года, для реализации проекта выпуска OSB-плит в 49-летнюю аренду «Кроношпану» предлагалось выделить более 527,7 тыс. га леса в 18 лесничествах Башкирии. К концу 2022 года предприятие должно было выпускать до 700 тыс. тонн плит.

В 2025 году из Башкирии в Китай было экспортировано более 17,8 тыс. кубометров ДСП и OSB-плит, сообщал Россельхознадзор.

Идэль Гумеров