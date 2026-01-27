Воронежские культурные проекты запросили 226,5 млн рублей у Президентского фонда

На второй грантовый конкурс 2026 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) поступило 116 заявок от Воронежской области. Проекты запрашивают поддержку на общую сумму 226,5 млн руб. Софинансировать реализацию инициатив планируют на 179,5 млн. Таким образом, общий бюджет проектов, просящих поддержки, достигает порядка 406 млн. Информация опубликована на сайте ПФКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Всего на участие в конкурсе ПФКИ, который станет уже 16-м, подано 9 232 заявки из 89 регионов России. Общий финансовый запрос составил почти 38 млрд руб., при этом команды указали софинансирование в размере более 29,9 млрд. Лидерами по количеству заявок стали Москва (962), Омская область (544), Республика Башкортостан (409), Белгородская (407) и Нижегородская (354) области.

По условиям конкурса экспертное жюри распределит среди участников почти 5 млрд руб. Победителей объявят в конце апреля. С июня 2026 года инициативы начнут воплощаться в жизнь.

Денис Данилов