Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославское УФАС оштрафовало «Россети Центр» на 600 тысяч рублей

Ярославское межрегиональное управление ФАС России оштрафовало ПАО «Россети Центр» на 600 тыс. руб. за повторное нарушение правил технологического присоединения (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Стройплощадка «Ярославльзаказчика»

Стройплощадка «Ярославльзаказчика»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Стройплощадка «Ярославльзаказчика»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратилось АО «Ярославльзаказчик», которое строит жилые дома с офисами во Фрунзенском районе Ярославля. Застройщик пояснил, что подал заявку на технологическое присоединение мощностью 302,4 кВт, предоставив все необходимые документы.

«Тем не менее сетевая организация просрочила 20-дневный срок, отправив застройщику проект договора и технические условия лишь спустя три месяца. Отсутствие необходимой для работ электрической мощности привело к замедлению сроков строительства»,— рассказали в пресс-службе УФАС.

В ведомстве подчеркнули, что ранее компания уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения, поэтому в этот раз была применена более строгая санкция.

Новости компаний Все