Ярославское УФАС оштрафовало «Россети Центр» на 600 тысяч рублей

Ярославское межрегиональное управление ФАС России оштрафовало ПАО «Россети Центр» на 600 тыс. руб. за повторное нарушение правил технологического присоединения (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Стройплощадка «Ярославльзаказчика»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратилось АО «Ярославльзаказчик», которое строит жилые дома с офисами во Фрунзенском районе Ярославля. Застройщик пояснил, что подал заявку на технологическое присоединение мощностью 302,4 кВт, предоставив все необходимые документы.

«Тем не менее сетевая организация просрочила 20-дневный срок, отправив застройщику проект договора и технические условия лишь спустя три месяца. Отсутствие необходимой для работ электрической мощности привело к замедлению сроков строительства»,— рассказали в пресс-службе УФАС.

В ведомстве подчеркнули, что ранее компания уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения, поэтому в этот раз была применена более строгая санкция.