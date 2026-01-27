Режиссером самарского театра драмы стал Олег Скивко

Должность главного режиссера Самарского академического театра драмы им. Горького занял Олег Скивко, сообщили в театре.

Олег Скивко выпускник Самарского государственного института культуры. В 1999 году поставил моноспектакль по Василию Шукшину «До третьих петухов» с Олегом Беловым. Спектакль завоевал множество премий на международных фестивалях. Спектаклем Олега Скивко «Сконапель историар» по «Мертвым душам» Н. Гоголя открылся новый самарский театр «Актерский дом» (при Самарском отделении СТД РФ).

Режиссер работал в ярославском ТЮЗе, в Волгоградском муниципальном театре, в самарском театре драмы («Божьи одуванчики» А. Иванова), в театре «СамАрт» («Провинциальные анекдоты» А. Вампилова).

В Москве поставил моноспектакль с ведущей актрисой Малого театра, народной артисткой РФ Еленой Харитоновой «Как ставится пьеса» по Карелу Чапеку. Ряд спектаклей поставил в драматическом театре «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Тольятти) и самарском театре «Витражи».

Предыдущий главный режиссер театра Михаил Лебедев покинул должность в 2022 году, после того, как заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин (умер в 2025 году) пожаловался тогда еще депутату Александру Хинштейну на давление со стороны руководства театра. Актер рассказал, что нарисовал на сцене рукой в воздухе букву Z и подвергся за это критике. Как писал Александр Хинштейн со ссылкой на Юрия Машкина, Михаил Лебедев заявил актеру, что в тот момент «в зале наверняка были люди с другой позицией и это их могло оскорбить». Он потребовал от артиста «впредь воздержаться от выражения со сцены своих политических взглядов», сообщил парламентарий. После этого Михаил Лебедев назвал ложной информацию о запрете демонстрации буквы Z в театре. Он сообщил, что действия Юрия Машкина не входили в режиссерский замысел спектакля. Власти региона опровергли идеологическую подоплеку в скандале с буквой Z в драмтеатре, они объяснили происшедшее профессиональными разногласиями между Михаилом Лебедевым и Юрием Машкиным.

