Пермский аэропорт перестал взимать незаконную плату с перевозчиков
АО «Международный аэропорт “Пермь”» исполнило предупреждение ФАС России. Оператор пермского аэропорта перестал взимать отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.
Фото: telegram-канал аэропорта Перми
О незаконных действиях АО стало известно после проверки антимонопольного органа. По результатам совестной работы ФАС, Минтранса РФ и Генпрокуратуры было установлено, что операторы 15 крупнейших аэропортов взимали отдельный тариф за использование самостоятельно установленной платформы. Всем авиапредприятиям антимонопольное ведомство выдало предупреждения.
В итоге главные операторы аэропортов Челябинска, Нового Уренгоя, Волгограда, Оренбурга, Самары, Горно-Алтайска, Калининграда и Сочи отменили дополнительную плату.