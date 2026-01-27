Пермский аэропорт перестал взимать незаконную плату с перевозчиков

АО «Международный аэропорт “Пермь”» исполнило предупреждение ФАС России. Оператор пермского аэропорта перестал взимать отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.

О незаконных действиях АО стало известно после проверки антимонопольного органа. По результатам совестной работы ФАС, Минтранса РФ и Генпрокуратуры было установлено, что операторы 15 крупнейших аэропортов взимали отдельный тариф за использование самостоятельно установленной платформы. Всем авиапредприятиям антимонопольное ведомство выдало предупреждения.

В итоге главные операторы аэропортов Челябинска, Нового Уренгоя, Волгограда, Оренбурга, Самары, Горно-Алтайска, Калининграда и Сочи отменили дополнительную плату.