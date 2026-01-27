Больница имени Е. А. Вагнера в Березниках обрела полноценного руководителя

Главный врач больницы имени Е. А. Вагнера в Березниках Пермского края Арина Дутова избавилась от статуса «и. о.» и стала полноценным руководителем медицинского учреждения. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Госпожа Дутова руководила этой больницей в статусе «и. о.» с октября 2025 года. На посту главного врача она сменила Руслана Кулакова, занимавшего эту должность с 2021 года.

ГБУЗ ПК «Краевая больница им.Вагнера Е.А.» — крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Пермского края. Ежегодно медицинская помощь оказывается более, чем 100 тыс. пациентам.