На байкальском острове Ольхон демонтируют подвесные мосты для туристов

Ольхонский районный суд Иркутской области удовлетворил требование региональной прокуратуры и признал незаконными подвесные мосты, возведенные для туристов на мысе Саган-Хушун острова Ольхон. Как сообщает надзорное ведомство, суд также обязал ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» демонтировать сооружения.

В июле 2024 года нацпарк нанял подрядную организацию для монтажа подвесных мостов. Работы проводились на объекте археологического наследия «Городище "Саган-Хушун"». Согласование с региональной службой по охране объектов культурного наследия при этом не было выдано, и отсутствовал проект работ по обеспечению сохранности археологического памятника.

В декабре 2024 года ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» было оштрафовано на 300 тыс. руб. за административное нарушение по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия); продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Влад Никифоров, Иркутск