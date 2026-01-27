Проект Южного железнодорожного обхода Самары является приоритетным для ОАО «РЖД»

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна является важнейшим проектом, реализуемым ОАО «РЖД». В рамках его реализации продолжается проектирование строительства вторых путей на участке Кинель — Безенчук (Южный железнодорожный обход Самары), заявил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На данный момент выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и другие работы на общую сумму 545,7 млн руб. Строительство вторых путей на семи перегонах протяженностью 69 км должно завершиться к 2035 году. Сроки могут быть скорректированы исходя из экономической ситуации. На данном участке планируется техническое перевооружение контактной сети и четырех тяговых подстанций (Заречная, Степная, Силикатная, Дружба). Также проектом предусмотрено строительство тяговой подстанции на остановочном пункте 57 км.

«Реализация проекта позволит обеспечить беспрепятственный пропуск прогнозируемого транзитного вагонопотока и достичь целевого показателя провозной способности через Южный обход Самары в объеме 152 млн т, сбалансированное развитие грузовых и пассажирских перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна за счет перераспределения грузового движения. Это дает возможность насытить Самарскую агломерацию дополнительными пригородными поездами»,— рассказал начальник Куйбышевской железной дороги.

Андрей Сазонов